Rencontre Collectif de thérapeutes Résidence Domitys Les Clés d’or Orthez

Informations pratiques

Orthez

Rencontre Collectif de thérapeutes

Résidence Domitys Les Clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 09:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Petit déjeuner rencontre avec le collectif Therasana, thérapeutes sur notre territoire. .

Résidence Domitys Les Clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00

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English : Rencontre Collectif de thérapeutes

L’événement Rencontre Collectif de thérapeutes Orthez a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Coeur de Béarn