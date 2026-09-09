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Rencontre Collectif de thérapeutes Résidence Domitys Les Clés d’or Orthez

mercredi 9 septembre 2026 · Résidence Domitys Les Clés d'or · Orthez

Rencontre Collectif de thérapeutes Résidence Domitys Les Clés d’or Orthez

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Résidence Domitys Les Clés d'or
Adresse
4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Rencontre Collectif de thérapeutes

Résidence Domitys Les Clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 09:00:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Petit déjeuner rencontre avec le collectif Therasana, thérapeutes sur notre territoire.   .

Résidence Domitys Les Clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00 

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English : Rencontre Collectif de thérapeutes

L’événement Rencontre Collectif de thérapeutes Orthez a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Coeur de Béarn

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