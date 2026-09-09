Rencontre Collectif de thérapeutes Résidence Domitys Les Clés d’or Orthez
mercredi 9 septembre 2026 · Résidence Domitys Les Clés d'or · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Rencontre Collectif de thérapeutes
Résidence Domitys Les Clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 09:00:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Petit déjeuner rencontre avec le collectif Therasana, thérapeutes sur notre territoire. .
Résidence Domitys Les Clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00
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English : Rencontre Collectif de thérapeutes
L’événement Rencontre Collectif de thérapeutes Orthez a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Coeur de Béarn
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