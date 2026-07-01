Découverte d’une église romane du XIIe siècle, Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Machault

Informations pratiques

Découverte d’une église romane du XIIe siècle 18 – 20 septembre Église Saint-Pierre et Saint-Paul Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

(Re) découvrez l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, son architecture romane champenoise des XIIe et XIIIe siècles, classée au titre des monuments historiques depuis 1919.

Église Saint-Pierre et Saint-Paul 4 Rue Quillard, 08310 Machault Machault 08310 Ardennes Grand Est L’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, de par son architecture romane champenoise des XIIe et XIIIe siècles, est classée au titre des Monuments Historiques depuis 1919.

Le village qui apparaît en 1213 sous le nom de Machodium dépend du diocèse de Reims. Son église, à l’image des églises rurales de la région, s’inspire donc de l’architecture des constructions de Reims, cité gallo-romaine qui compte de nombreux édifices romans majeurs, dont la basilique Saint-Rémi.

Elle comporte une nef et un transept du XIIe siècle. Le chœur date des années 1520, ainsi qu’un riche mobilier, dont la pierre tombale de Pierre de Machault. Trois dalles funéraires occupent le bas-côté proche de la porte d’entrée au sud. Il s’agit de la dalle de la sépulture, d’ailleurs déplacée, de Pierre de Machault, bailli (officier de judicature représentant de l’autorité du roi ou d’un prince) et de son épouse la damoiselle Henriette de Thuisy.

(Re) découvrez l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, son architecture romane champenoise des XIIe et XIIIe siècles, classée au titre des Monuments historiques depuis 1919.

©MOP