Église Saint-Pierre et Saint-Paul Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Machault
vendredi 18 septembre 2026 · Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul · Machault
Informations pratiques
Machault
Église Saint-Pierre et Saint-Paul
Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul 4 rue Quillard Machault Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
(Re) découvrez l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, son architecture romane champenoise des XIIe et XIIIe siècles, classée au titre des Monuments historiques depuis 1919. Visite libre
.
Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul 4 rue Quillard Machault 08310 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 30 78 mairie.machault@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
(Re)discover the Church of Saint-Pierre-et-Saint-Paul, with its 12th- and 13th-century Romanesque architecture typical of the Champagne region, which has been listed as a Historic Monument since 1919. Self-guided tour
L’événement Église Saint-Pierre et Saint-Paul Machault a été mis à jour le 2026-06-25 par Ardennes Tourisme