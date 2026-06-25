Église Saint-Pierre et Saint-Paul Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Machault

Informations pratiques

Machault

Église Saint-Pierre et Saint-Paul

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul 4 rue Quillard Machault Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

(Re) découvrez l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, son architecture romane champenoise des XIIe et XIIIe siècles, classée au titre des Monuments historiques depuis 1919. Visite libre

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Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul 4 rue Quillard Machault 08310 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 30 78 mairie.machault@wanadoo.fr

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English :

(Re)discover the Church of Saint-Pierre-et-Saint-Paul, with its 12th- and 13th-century Romanesque architecture typical of the Champagne region, which has been listed as a Historic Monument since 1919. Self-guided tour

L’événement Église Saint-Pierre et Saint-Paul Machault a été mis à jour le 2026-06-25 par Ardennes Tourisme