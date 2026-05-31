Découverte d’une église romane, Église Saint-Pierre de Coulmiers, La Chaussée-sur-Marne

Découverte d’une église romane Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Pierre de Coulmiers Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

A travers une visite guidée, découvrez l’église Saint-Pierre de Coulmiers, un édifice roman en craie, d’inspiration rhénane, classé au titre des monuments historiques depuis 1930.

Église Saint-Pierre de Coulmiers 2 Ruelle de l’Église, 51240 La Chaussée-sur-Marne La Chaussée-sur-Marne 51240 Marne Grand Est 03 26 72 94 87 – 06 73 33 05 72 http://lachaussee-sur-marnehistoireetpatrimoine.hautetfort.com/1-accueil/ L’église Saint-Pierre était l’église du village de Coulmiers. Les villages de Mutigny et Coulmiers ont fusionné en 1798 sous le nom de « La Chaussée », devenu « La Chaussée-sur-Marne » en 1904.

Datant des XIe et XIIe siècles, l’église Saint-Pierre, tout comme l’autre église de La Chaussée-sur-Marne, est un édifice roman en craie, au chevet polygonal d’inspiration rhénane, classé au titre des Monuments historiques depuis 1930. Elle abrite également plusieurs statues protégées. Parkings. Accès aux églises de plain pied.

A travers une visite guidée, découvrez l’église Saint-Pierre de Coulmiers, un édifice roman en craie, d’inspiration rhénane, classé au titre des monuments historiques depuis 1930.

©bertrand