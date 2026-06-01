Visite de l’église Saint-Martin de La Chaussée-sur-Marne, Église Saint-Martin, La Chaussée-sur-Marne

Visite de l’église Saint-Martin de La Chaussée-sur-Marne Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Martin Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez l’église Saint-Martin de La Chaussée-sur-Marne, avec son vitrail de Jean Mauret de 1966 représentant saint Martin et son Christ en bois peint, datant de la fin du XVIe siècle.

Église Saint-Martin 2 rue de l’Abreuvoir, 51240 La Chaussée-sur-Marne La Chaussée-sur-Marne 51240 Marne Grand Est Datant du XIIe siècle, l’église est dotée d’un clocher qui abrite Jeanne depuis 1523.

À l’intérieur, on découvre un Christ en croix en bois peint, datant d’une période située entre le dernier tiers du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle.

Découvrez l’église Saint-Martin de La Chaussée-sur-Marne, avec son vitrail de Jean Mauret de 1966 représentant saint Martin et son Christ en bois peint, datant de la fin du XVIe siècle.

©bertrand