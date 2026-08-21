Découverte d’une entreprise de peinture en bâtiment Rosheim
lundi 19 octobre 2026 · Rosheim
Informations pratiques
Rosheim
Découverte d’une entreprise de peinture en bâtiment
4 avenue de la gare Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-19 10:00:00
fin : 2026-10-26 11:00:00
Date(s) :
2026-10-19 2026-10-22 2026-10-26 2026-10-29
Découvrez les coulisses de l’entreprise, de ses ateliers à son jardin de plantes tinctoriales, et assistez à une démonstration autour des matières naturelles et de leurs usages.
Entrez dans les coulisses de l’entreprise et découvrez un savoir-faire original, entre création, recherche et matières naturelles. Après une présentation de l’activité en vidéo, la visite vous mènera au cœur des ateliers et de l’espace de recherche et de fabrication. Vous assisterez ensuite à une démonstration de décors réalisés à partir de produits naturels, avant de terminer par la découverte du jardin de plantes tinctoriales. .
4 avenue de la gare Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 77 31 info@peinture-fischer.com
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English :
Take a behind-the-scenes tour of the company—from its workshops to its garden of dye plants—and watch a demonstration on natural materials and their uses.
L’événement Découverte d’une entreprise de peinture en bâtiment Rosheim a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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