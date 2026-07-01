Découverte d’une ferme florale, Bluema, Colmar

Informations pratiques

Découverte d’une ferme florale 19 et 20 septembre Bluema Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La ferme florale Bluema ouvre les portes de ses jardins et de ses serres centenaires afin de faire découvrir ce patrimoine et ces savoir-faire uniques.

Des visites commentées de la ferme ainsi que des ateliers floraux seront organisés tout au long du week-end.

De nombreux artistes et artisans seront également présents pour célébrer la fleur française et le patrimoine.

Bluema 3 sentier de la Bleich 68000 Colmar Colmar 68000 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0766004225 http://www.bluema.alsace https://www.instagram.com/bluema_fermeflorale/ Bluema est une ferme florale située au cœur de Colmar, née de la rencontre entre Laurence, Adrien et Pauline. Nous sommes paysans-fleuristes : nous cultivons nos fleurs avec bon sens, selon un rythme naturel et sans recours aux intrants chimiques. Nos fleurs coupées, fraîches et séchées, sont produites en plein champ et sous de vieilles serres en verre centenaires. De la graine au bouquet, nous assurons l’ensemble du cycle de production. Toutes nos fleurs et végétaux sont cultivés exclusivement sur la ferme.

La ferme florale Bluema ouvre les portes de ses jardins et de ses serres centenaires afin de faire découvrir ce patrimoine et ces savoir-faire uniques.

©Bluema