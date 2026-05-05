Découverte en avant-première de la nouvelle exposition : “Le Tour de France de la Vielle”, Maison du luthier – Musée Jenzat, Jenzat

Découverte en avant-première de la nouvelle exposition : “Le Tour de France de la Vielle” Samedi 23 mai, 18h00 Maison du luthier – Musée Jenzat Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Découverte en avant-première de la nouvelle exposition : “Le Tour de France de la Vielle”

Visites guidées

départ à 18 h, 19 h et 20 h

Entrée libre

Maison du luthier – Musée Jenzat 8 rue des Luthiers, 03800 Jenzat, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes http://www.maison-luthier-jenzat.fr Maison du luthier – Musée Jenzat (Allier) : capitale mondiale de la fabrication des vielles. Une découverte musicale originale dans le célèbre village des facteurs de vielles à roue. Parking dans la rue des Luthiers ou dans le village de Jenzat.

Découverte en avant-première de la nouvelle exposition : “Le Tour de France de la Vielle”

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