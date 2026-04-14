Tradimardi Maison du luthier Musée Jenzat
Tradimardi Maison du luthier Musée Jenzat mardi 21 juillet 2026.
Jenzat
Tradimardi
Maison du luthier Musée 8 rue des luthiers Jenzat Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 17:00:00
fin : 2026-07-21 18:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Tradimardi un, deux ou trois musiciens en répétition sur des répertoires de musique traditionnelle collectée, le mardi à 17 h.
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Maison du luthier Musée 8 rue des luthiers Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 80 35 27 musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr
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English :
Tradimardi: one, two or three musicians rehearse repertoires of collected traditional music, Tuesdays at 5 pm.
L’événement Tradimardi Jenzat a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Val de Sioule
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