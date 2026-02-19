Tradimardi Maison du luthier Musée 8, Rue des Luthiers Jenzat
Tradimardi Maison du luthier Musée 8, Rue des Luthiers Jenzat mardi 21 juillet 2026.
8, Rue des Luthiers 03800 JENZAT Jenzat Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
L’entrée du musée donne accès aux animations du jour
Début : 2026-07-21 17:00:00
fin : 2026-07-21 18:00:00
2026-07-21
Deux ou trois musiciens en répétition sur des répertoires de musique traditionnelle collectée.
Maison du luthier Musée 8, Rue des Luthiers 03800 JENZAT +33 6 80 80 35 27 musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr
English :
Two or three musicians rehearse repertoires of collected traditional music.
