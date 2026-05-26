Jenzat

Feu de la Saint-Jean

Bords de Sioule Jenzat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Feu de bois, musique live et tablées champêtres au bord de la Sioule ! Une soirée estivale chaleureuse animée par Jérôme & Co pour célébrer la Saint-Jean comme il se doit.

.

Bords de Sioule Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetesjenzat@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wood fires, live music and country-style feasting on the banks of the Sioule! A warm summer evening hosted by Jérôme & Co to celebrate Midsummer’s Day in style.

L’événement Feu de la Saint-Jean Jenzat a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Val de Sioule