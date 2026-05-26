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Feu de la Saint-Jean Jenzat

Feu de la Saint-Jean Jenzat samedi 20 juin 2026.

Adresse : Bords de Sioule

Ville : 03800 Jenzat

Département : Allier

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Jenzat

Feu de la Saint-Jean

Bords de Sioule Jenzat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Feu de bois, musique live et tablées champêtres au bord de la Sioule ! Une soirée estivale chaleureuse animée par Jérôme & Co pour célébrer la Saint-Jean comme il se doit.
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Bords de Sioule Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   comitedesfetesjenzat@gmail.com

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English :

Wood fires, live music and country-style feasting on the banks of the Sioule! A warm summer evening hosted by Jérôme & Co to celebrate Midsummer’s Day in style.

L’événement Feu de la Saint-Jean Jenzat a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Val de Sioule

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