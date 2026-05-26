Feu de la Saint-Jean Jenzat
Feu de la Saint-Jean Jenzat samedi 20 juin 2026.
Jenzat
Feu de la Saint-Jean
Bords de Sioule Jenzat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Feu de bois, musique live et tablées champêtres au bord de la Sioule ! Une soirée estivale chaleureuse animée par Jérôme & Co pour célébrer la Saint-Jean comme il se doit.
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Bords de Sioule Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetesjenzat@gmail.com
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English :
Wood fires, live music and country-style feasting on the banks of the Sioule! A warm summer evening hosted by Jérôme & Co to celebrate Midsummer’s Day in style.
L’événement Feu de la Saint-Jean Jenzat a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Val de Sioule
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