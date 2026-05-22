Initiations 2026 à la Lave Émaillée Émail et Merveilles Jenzat
Initiations 2026 à la Lave Émaillée Émail et Merveilles Jenzat lundi 15 juin 2026.
Jenzat
Initiations 2026 à la Lave Émaillée
Émail et Merveilles 2 route du Moulin Infernal Jenzat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 14:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-06-15 2026-06-28 2026-07-08 2026-07-18 2026-07-26 2026-08-19 2026-08-23 2026-09-05 2026-09-15
Créez votre plaque en lave émaillée (15×15 cm) ! Ateliers dès 10 ans.
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Émail et Merveilles 2 route du Moulin Infernal Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 84 79 emailetmerveilles@gmail.com
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English :
Create your own enamelled lava plaque (15×15 cm)! Workshops from age 10.
L’événement Initiations 2026 à la Lave Émaillée Jenzat a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Val de Sioule
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