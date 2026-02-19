Tradimardi boîte aux lettres Le Ruton Jenzat
Tradimardi boîte aux lettres Le Ruton Jenzat mardi 28 juillet 2026.
Tradimardi
boîte aux lettres Le Ruton Maison du luthier Musée 8, Rue des Luthiers 03800 JENZAT Jenzat Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
L’entrée du musée donne accès aux animations du jour
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 17:00:00
fin : 2026-07-28 18:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Deux ou trois musiciens en répétition sur des répertoires de musique traditionnelle collectée.
boîte aux lettres Le Ruton Maison du luthier Musée 8, Rue des Luthiers 03800 JENZAT Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 80 35 27 musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr
English :
Two or three musicians rehearse repertoires of collected traditional music.
