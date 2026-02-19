Exposition LE TOUR DE FRANCE DE LA VIELLE Maison du luthier Musée Jenzat
Exposition LE TOUR DE FRANCE DE LA VIELLE
Maison du luthier Musée
Jenzat
samedi 13 juin 2026.
Maison du luthier Musée 8, Rue des Luthiers 03800 JENZAT Jenzat Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
gratuité moins de 16 ans
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-09-27 18:30:00
2026-06-13
Le tour de France de la fabrication des vielles en France.
Maison du luthier Musée 8, Rue des Luthiers 03800 JENZAT Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 80 35 27 musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr
English :
Tour de France of hurdy-gurdy making in France.
