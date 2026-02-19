Exposition LE TOUR DE FRANCE DE LA VIELLE Maison du luthier Musée Jenzat

Exposition LE TOUR DE FRANCE DE LA VIELLE

Maison du luthier Musée 8, Rue des Luthiers 03800 JENZAT Jenzat Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuité moins de 16 ans

Date :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-09-27 18:30:00



2026-06-13

Le tour de France de la fabrication des vielles en France.

+33 6 80 80 35 27 musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr

English :

Tour de France of hurdy-gurdy making in France.

L'événement Exposition LE TOUR DE FRANCE DE LA VIELLE Jenzat a été mis à jour le 2026-02-19