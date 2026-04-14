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Tradimardi Maison du luthier Musée Jenzat

Tradimardi Maison du luthier Musée Jenzat mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Maison du luthier Musée

Adresse : 8 rue des luthiers

Ville : 03800 Jenzat

Département : Allier

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 5 5 5

Jenzat

Tradimardi

Maison du luthier Musée 8 rue des luthiers Jenzat Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-07-07 18:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Tradimardi Un, deux ou trois musiciens en répétition sur des répertoires de musique traditionnelle collectée, le mardi à 17 h.
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Maison du luthier Musée 8 rue des luthiers Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 80 35 27  musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr

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English :

Tradimardi: One, two or three musicians rehearse repertoires of collected traditional music, Tuesdays at 5 pm.

L’événement Tradimardi Jenzat a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Val de Sioule

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