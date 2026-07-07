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AGENDA · Jenzat

FESTIVAL BAROQUE D’AUVERGNE rue de l’Eglise Jenzat

samedi 1 août 2026 · rue de l'Eglise · Jenzat

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
rue de l'Eglise
Adresse
Eglise de JENZAT
Ville
03800 Jenzat
Département
Allier
Tarif
12 12 12

Jenzat

FESTIVAL BAROQUE D’AUVERGNE

rue de l’Eglise Eglise de JENZAT Jenzat Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:30:00
fin : 2026-08-01 18:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Concert dans le cadre du Festival Baroque d’Auvergne.
  .

rue de l’Eglise Eglise de JENZAT Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   bogumilags@hotmail.com

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English :

Concert as part of the Auvergne Baroque Festival.

L’événement FESTIVAL BAROQUE D’AUVERGNE Jenzat a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Val de Sioule

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