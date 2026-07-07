FESTIVAL BAROQUE D’AUVERGNE rue de l’Eglise Jenzat

Informations pratiques

Jenzat

FESTIVAL BAROQUE D’AUVERGNE

rue de l’Eglise Eglise de JENZAT Jenzat Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 17:30:00

fin : 2026-08-01 18:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Concert dans le cadre du Festival Baroque d’Auvergne.

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rue de l’Eglise Eglise de JENZAT Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes bogumilags@hotmail.com

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English :

Concert as part of the Auvergne Baroque Festival.

L’événement FESTIVAL BAROQUE D’AUVERGNE Jenzat a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Val de Sioule