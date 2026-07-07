AGENDA · Jenzat
FESTIVAL BAROQUE D’AUVERGNE rue de l’Eglise Jenzat
samedi 1 août 2026 · rue de l'Eglise · Jenzat
Informations pratiques
Jenzat
FESTIVAL BAROQUE D’AUVERGNE
rue de l’Eglise Eglise de JENZAT Jenzat Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:30:00
fin : 2026-08-01 18:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Concert dans le cadre du Festival Baroque d’Auvergne.
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rue de l’Eglise Eglise de JENZAT Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes bogumilags@hotmail.com
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English :
Concert as part of the Auvergne Baroque Festival.
L’événement FESTIVAL BAROQUE D’AUVERGNE Jenzat a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Val de Sioule
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