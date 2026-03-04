Découverte en musique de l’exposition Bébé Trek, La Ludothèque, Saint-Herblain

Découverte en musique de l’exposition Bébé Trek Samedi 21 mars, 10h30 La Ludothèque Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T10:30:00+01:00 – 2026-03-21T11:30:00+01:00

Fin : 2026-03-21T10:30:00+01:00 – 2026-03-21T11:30:00+01:00

Le temps d’une matinée, l’espace Bébé Trek sera mis en musique pour une exploration encore plus immersive ! Les tout-petits pourront profiter de ce parcours, accompagnés par des sonorités douces et enchanteresses.

Pour les 0-24 mois. Entrée libre

La Ludothèque 11 rue de dijon saint herblain Saint-Herblain 44800 Moulin du Bois Loire-Atlantique Pays de la Loire

