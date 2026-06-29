Découverte et initiation à la voile en équipage Base nautique de Corbière Base nautique municipale Corbière Marseille 16e Arrondissement

Marseille 16e Arrondissement

Découverte et initiation à la voile en équipage Base nautique de Corbière

Du 29/06 au 28/08/2026.

Créneaux du lundi au vendredi



• 9h15 à 10h45

• 10h45 à 12h15

• 13h30 à 15h00

• 15h00 à 16h30



Inscriptions sur place. Base nautique municipale Corbière 250 plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-06-29

Découverte et initiation à la voile en équipage sur un voilier de 9m et 2 mâts.

Venez découvrir la navigation sur un Echo 90, notre voilier collectif accessible à tous, à la base nautique de Corbière.



Idéal pour débuter ou progresser en équipage, ce voilier de 9m et 2 mâts, offre stabilité, sécurité, et plaisir de manœuvrer ensemble.



Encadrés par nos moniteurs, vous apprendrez les bases de la voile, participerez aux manœuvres et profiterez pleinement des sensations de glisse sur un bateau convivial et parfaitement adapté à l’apprentissage. Une expérience unique à vivre seul, en groupe, ou en famille.



Tout public à partir de 6 ans.

Les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés d’un adulte.



Créneaux du lundi au vendredi



• 9h15 à 10h45

• 10h45 à 12h15

• 13h30 à 15h00

• 15h00 à 16h30





INFORMATIONS PRATIQUES



► Lieu de rendez-vous

Base Nautique de Corbière

250 plage de l’Estaque

13016 Marseille





► Inscriptions

Les inscriptions et réservations se font directement sur place, sur le site le jour de l’activité.



Pour permettre au plus grand nombre de profiter de ces activités gratuites



– une même personne s’engage à ne pas participer à plus de 5 activités nautiques gratuites entre le 6 juillet et le 28 aout 2026 sur la base nautique.

– nous vous remercions de nous informer de tout désistement ou difficulté à honorer votre réservation au 06 32 87 12 03

– En cas d’absence 15 minutes avant le début de la séance et sans nouvelle de votre part, nous nous réservons le droit de remettre à disposition vos places pour des personnes présentes.



► Heure de rendez-vous

Nous vous donnons rendez-vous minimum 20 minutes avant le début de votre séance à l’accueil du stade nautique afin de valider les formalités administratives et enregistrer votre présence.



► Aisance aquatique

Pour pratiquer une activité nautique, pour les mineurs comme pour les majeurs, une attestation confirmant l’aisance aquatique et/ou la capacité de l’enfant/l’adulte à savoir nager sera à remplir en amont ou le jour de la séance. Attention, pour un mineur, seul le tuteur légal peut remplir le formulaire. Pour demander le formulaire et le préparer en avance, contactez-nous.



► Tenue

Pour profiter pleinement de votre séance, pensez à venir avec une tenue confortable, adaptée aux conditions météos de la journée soleil, vent, pluie… Le port d’un t-shirt, anti-UV ou classique, est obligatoire pendant l’activité hygiène des gilets, protection solaire, protection contre les abrasions…



► Chaussures

Pour des raisons de sécurité et confort, les activités nautiques se pratiquent obligatoirement avec des chaussures fermées ou permettant une bonne tenue sur les pieds, de type chaussons de voile, sandales d’eau, méduses/squelettes, baskets pouvant aller dans l’eau (prévoir une seconde paire si nécessaire pour après). Il n’est pas autorisé de pratiquer en tong, claquettes ou pieds nus.



► Protection contre le soleil et la chaleur

Une casquette et un t-shirt anti-UV et/ou de la crème solaire respectueuse de la mer sont indispensables pour vous protéger du soleil. N’oubliez pas votre gourde afin de rester bien hydraté tout au long de l’activité (eau potable disponible sur place Merci d’éviter les bouteilles en plastique à usage unique). .

Base nautique municipale Corbière 250 plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 32 87 12 03 cmv-corbière@marseille.fr

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English :

Introduction to and beginner sailing lessons on a 9-meter, 2-meter-mast sailboat.

L’événement Découverte et initiation à la voile en équipage Base nautique de Corbière Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-23 par Ville de Marseille