Découverte et initiation au kayak Base nautique de Corbière Base nautique municipale de Corbière Marseille 16e Arrondissement

Marseille 16e Arrondissement

Découverte et initiation au kayak Base nautique de Corbière

Du 06/07 au 28/09/2026.

Créneaux du Lundi au Vendredi

• 9h15 à 10h45

• 10h45 à 12h15

• 13h30 à 15h00

• 15h00 à 16h30



Les inscriptions et réservations se font directement sur place. Base nautique municipale de Corbière 250 plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-09-28

Date(s) :

2026-07-06

Venez découvrir le kayak à la base nautique de Corbière.

Facile d’accès et ludique, le kayak vous permettra de ressentir rapidement vos premières sensations de glisse et de liberté.



Guidés par nos encadrants passionnés, vous apprendrez les bases du maniement de la pagaie, la stabilité et la sécurité, tout en profitant pleinement d’un environnement exceptionnel.



Une activité parfaite pour s’évader, s’amuser et partager un moment sportif seul, en famille ou entre amis.



Tout public à partir de 8 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.



Créneaux du Lundi au Vendredi

• 9h15 à 10h45

• 10h45 à 12h15

• 13h30 à 15h00

• 15h00 à 16h30



INFORMATIONS PRATIQUES



► Lieu de rendez-vous

Base Nautique de Corbière

250 plage de l’Estaque

13016 Marseille



► Inscriptions



Les inscriptions et réservations se font directement sur place, sur le site le jour de l’activité.



Une même personne s’engage à ne pas participer à plus de 5 activités nautiques gratuites entre le 6 juillet et le 28 aout 2026 à la base nautique.



Nous vous remercions de nous informer de tout désistement ou difficulté à honorer votre réservation au 06 32 87 12 03. En cas d’absence 15 minutes avant le début de la séance et sans nouvelles de votre part, nous nous réservons le droit de remettre à disposition vos places pour des personnes présentes en liste d’attente.



► Heure de rendez-vous

Nous vous donnons rendez-vous minimum 20 minutes avant le début de votre séance à l’accueil du stade nautique afin de valider les formalités administratives et enregistrer votre présence.



► Aisance aquatique

Pour pratiquer une activité nautique, pour les mineurs comme pour les majeurs, une attestation confirmant l’aisance aquatique et/ou la capacité de l’enfant/l’adulte à savoir nager sera à remplir en amont ou le jour de la séance. Attention, pour un mineur, seul le tuteur légal peut remplir le formulaire. Pour demander le formulaire et le préparer en avance, contactez-nous.



► Tenue

Pour profiter pleinement de votre séance, pensez à venir avec une tenue confortable, adaptée aux conditions météos de la journée soleil, vent, pluie… Le port d’un t-shirt, anti-UV ou classique, est obligatoire pendant l’activité hygiène des gilets, protection solaire, protection contre les abrasions…



► Chaussures

Pour des raisons de sécurité et confort, les activités nautiques se pratiquent obligatoirement avec des chaussures fermées ou permettant une bonne tenue sur les pieds, de type chaussons de voile, sandales d’eau, méduses/squelettes, baskets pouvant aller dans l’eau (prévoir une seconde paire si nécessaire pour après). Il n’est pas autorisé de pratiquer en tong, claquettes ou pieds nus.



► Protection contre le soleil et la chaleur

Une casquette et un t-shirt anti-UV et/ou de la crème solaire respectueuse de la mer sont indispensables pour vous protéger du soleil. N’oubliez pas votre gourde afin de rester bien hydraté tout au long de l’activité (eau potable disponible sur place Merci d’éviter les bouteilles en plastique à usage unique). .

Base nautique municipale de Corbière 250 plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 32 87 12 03 cmv-corbiere@marseille.fr

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English :

Come discover kayaking at the Corbière Water Sports Center.

L’événement Découverte et initiation au kayak Base nautique de Corbière Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-22 par Ville de Marseille