Marseille 16e Arrondissement

Week-end Guinguette à l’Espace Mistral

Du vendredi 10 au samedi 11 juillet 2026 de 20h à 23h.

Du vendredi 24 au samedi 25 juillet 2026 de 20h à 23h. Espace Mistral 136 plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24

Soirées familiales en plein air !

Un nouveau rendez-vous en soirée pour l’Été Marseillais les vendredis soirs DJ set et ciné plein-air les samedis.



À l’Epace Mistral



► Vendredi 10 juillet

Animations

DJ Set familial



► Samedi 11 juillet

Ciné plein-air



SAUVAGES

De Claude Barras

Suisse, France, Belgique 2024 1h27 VOF

À Bornéo, en bordure de la forêt tropicale, Kéria recueille un bébé orang-outan trouvé dans la

plantation de palmiers à huile où travaille son père. Au même moment Selaï, son jeune cousin, vient trouver refuge chez eux pour échapper au conflit qui oppose sa famille nomade aux compagnies forestières.



► Vendredi 24 juillet

Animations

DJ Set familial



► Samedi 25 juillet

Ciné plein-air



PARTIR UN JOUR

D’Amélie Bonnin

France 2025 1h38 VOF

Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l’infarctus de son père. Loin de l’agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent… .

Espace Mistral 136 plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur grands-evenements@marseille.fr

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English :

Family-Friendly Outdoor Evenings!

L’événement Week-end Guinguette à l’Espace Mistral Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille