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Week-end Guinguette à l’Espace Mistral Espace Mistral Marseille 16e Arrondissement

Week-end Guinguette à l’Espace Mistral Espace Mistral Marseille 16e Arrondissement vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Espace Mistral

Adresse : 136 plage de l'Estaque

Ville : 13016 Marseille 16e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Marseille 16e Arrondissement

Week-end Guinguette à l’Espace Mistral

Du vendredi 10 au samedi 11 juillet 2026 de 20h à 23h.

Du vendredi 24 au samedi 25 juillet 2026 de 20h à 23h. Espace Mistral 136 plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24

Soirées familiales en plein air !
Un nouveau rendez-vous en soirée pour l’Été Marseillais les vendredis soirs DJ set et ciné plein-air les samedis.

À l’Epace Mistral

► Vendredi 10 juillet
Animations
DJ Set familial

► Samedi 11 juillet
Ciné plein-air

SAUVAGES
De Claude Barras
Suisse, France, Belgique 2024 1h27 VOF
À Bornéo, en bordure de la forêt tropicale, Kéria recueille un bébé orang-outan trouvé dans la
plantation de palmiers à huile où travaille son père. Au même moment Selaï, son jeune cousin, vient trouver refuge chez eux pour échapper au conflit qui oppose sa famille nomade aux compagnies forestières.

► Vendredi 24 juillet
Animations
DJ Set familial

► Samedi 25 juillet
Ciné plein-air

PARTIR UN JOUR
D’Amélie Bonnin
France 2025 1h38 VOF
Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l’infarctus de son père. Loin de l’agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent…   .

Espace Mistral 136 plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   grands-evenements@marseille.fr

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English :

Family-Friendly Outdoor Evenings!

L’événement Week-end Guinguette à l’Espace Mistral Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille

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