Week-end Guinguette à l’Espace Mistral Espace Mistral Marseille 16e Arrondissement
Week-end Guinguette à l’Espace Mistral Espace Mistral Marseille 16e Arrondissement vendredi 10 juillet 2026.
Marseille 16e Arrondissement
Week-end Guinguette à l’Espace Mistral
Du vendredi 10 au samedi 11 juillet 2026 de 20h à 23h.
Du vendredi 24 au samedi 25 juillet 2026 de 20h à 23h. Espace Mistral 136 plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24
Soirées familiales en plein air !
Un nouveau rendez-vous en soirée pour l’Été Marseillais les vendredis soirs DJ set et ciné plein-air les samedis.
À l’Epace Mistral
► Vendredi 10 juillet
Animations
DJ Set familial
► Samedi 11 juillet
Ciné plein-air
SAUVAGES
De Claude Barras
Suisse, France, Belgique 2024 1h27 VOF
À Bornéo, en bordure de la forêt tropicale, Kéria recueille un bébé orang-outan trouvé dans la
plantation de palmiers à huile où travaille son père. Au même moment Selaï, son jeune cousin, vient trouver refuge chez eux pour échapper au conflit qui oppose sa famille nomade aux compagnies forestières.
► Vendredi 24 juillet
Animations
DJ Set familial
► Samedi 25 juillet
Ciné plein-air
PARTIR UN JOUR
D’Amélie Bonnin
France 2025 1h38 VOF
Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l’infarctus de son père. Loin de l’agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent… .
Espace Mistral 136 plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur grands-evenements@marseille.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Family-Friendly Outdoor Evenings!
L’événement Week-end Guinguette à l’Espace Mistral Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
À voir aussi à Marseille 16e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Bassin mobile Espace Mistral Stages »J’apprends à Nager » pour les 6-12 ans Espace Mistral Marseille 16e Arrondissement 6 juillet 2026
- Bassin mobile Espace Mistral Stages d’aisance aquatique pour les 4 -6 ans Espace Mistral Marseille 16e Arrondissement 6 juillet 2026
- Kous Kouss en partage Saint-Henri Marseille 16e Arrondissement 22 août 2026
- Initiation à la voile Rade Nord Estaque Plage Marseille 16e Arrondissement 5 septembre 2026