Exposition Dans la rue Pôle des arts visuels Marseille 16e Arrondissement

Marseille 16e Arrondissement

Exposition Dans la rue

Du 03/07 au 14/07/2026 le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h. Les jours fériés et les week-ends de 10h à 13h et de 14h à 18h. Pôle des arts visuels 90 Plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-03

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-03

Exposition réunissant les photographes Patricia Romano et Alain Girard autour de la photographie de rue.

Le Pôle des Arts Visuels de l’Estaque accueille l’exposition Dans la rue , réunissant les photographes Patricia Romano et Alain Girard autour d’un thème commun la photographie de rue. À travers leurs regards singuliers, les deux artistes capturent l’instant, les rencontres, les émotions et les scènes du quotidien qui composent l’âme de Marseille. Cette exposition est l’occasion de découvrir deux approches complémentaires de la photographie urbaine, où chaque image devient un témoignage du quotidien et une invitation à porter un regard différent sur notre environnement. .

Pôle des arts visuels 90 Plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 09 29 93 pav1516@marseille.fr

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English :

An exhibition featuring photographers Patricia Romano and Alain Girard, focusing on street photography.

L’événement Exposition Dans la rue Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille