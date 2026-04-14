Découverte et initiation au badminton pour les jeunes Willgottheim
Découverte et initiation au badminton pour les jeunes Willgottheim lundi 7 septembre 2026.
Willgottheim
Découverte et initiation au badminton pour les jeunes
rue principale Willgottheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-07 17:30:00
fin : 2026-09-28 20:30:00
Date(s) :
2026-09-07
Découverte et initiation au badminton pour les jeunes par Les Volants du Kochersberg.
Essai gratuit du badminton pour les jeunes de 6 à 18 ans, tous les lundis du mois de septembre de 17h30 à 20h30, selon la catégorie d’âge, au gymnase de Willgottheim. Activité sportive encadrée par un entraineur diplômé.
Renseignements sur place ou informations complémentaires sur le site des Volants Du Kochersberg www.sites.google.com/site/lvdk67 0 .
rue principale Willgottheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 32 74 51 20
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English :
Discovery and introduction to badminton for youngsters by Les Volants du Kochersberg.
L’événement Découverte et initiation au badminton pour les jeunes Willgottheim a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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