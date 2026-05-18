Tomorrow’Ackerland Willgottheim
Tomorrow’Ackerland Willgottheim samedi 22 août 2026.
Willgottheim
Tomorrow’Ackerland
4 Grand’Rue de l’Eglise Willgottheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Le samedi 22 août à partir de 19h30, les Jeunes Agriculteurs de Truchtersheim organisent une soirée DJ à la ferme Christ à Woellenheim.
En plus de l’habituel concours de labour, les jeunes Agriculteurs de Truchtersheim vous proposent une soirée DJ le samedi 22 aout 2026 à partir de 19h30 à Woellenehim à la Ferme Christ.
Cette année une nouveauté arrive, nous vous avons prévu un début de soirée 100% années 90-2000 avec DJ Mast, les Elsass-Brothers prendront la main pour la suite et fin de la soirée.
La restauration sera assurée avec des tartes flambées et des grillades toute la soirée.
Le prix de l’entrée est de 10€ en pré-vente et de 12€ le soir même (gratuit pour les mois de 12 ans). Pour toute information, contactez les jeunes Agriculteurs présents dans les villages du Kochersberg ou via les réseaux sociaux. .
4 Grand’Rue de l’Eglise Willgottheim 67370 Bas-Rhin Grand Est ja.truch67@gmail.com
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English :
On Saturday August 22nd from 7.30pm, the Jeunes Agriculteurs de Truchtersheim are organizing a DJ evening at the Christ farm in Woellenheim.
L’événement Tomorrow’Ackerland Willgottheim a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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