Willgottheim

Pratique du badminton pour les adultes

rue principale Willgottheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-01 20:30:00

fin : 2026-09-30 22:30:00

Date(s) :

2026-09-01 2026-09-14

Cours de badminton entre adultes et en famille avec Les Volants du Kochersberg.

Jeu libre et gratuit de badminton pour les adultes, tous les lundis de 20h30 à 22h30, tous les mardis de 20h30 à 22h30 et tous les jeudis de septembre de 20h à 22h au gymnase de Willgottheim.

Pratique libre et gratuite du badminton en famille, tous les dimanches à partir du 14 septembre jusqu’à la fin du mois de 10h à 12h.

Renseignements sur place ou informations complémentaires sur le site des Volants Du Kochersberg https://sites.google.com/site/lvdk67 .

rue principale Willgottheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 32 74 51 20

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English :

Badminton lessons for adults and families with Les Volants du Kochersberg.

L’événement Pratique du badminton pour les adultes Willgottheim a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg