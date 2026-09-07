Découverte familiale des fresques, Chapelle Saint-Barthélemy, La Salle-les-Alpes

Informations pratiques

Découverte familiale des fresques Vendredi 18 septembre, 10h00 Chapelle Saint-Barthélemy Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Petits et grands, venez en famille pour découvrir les peintures murales, des chefs d’œuvres du XVème siècle mis à la portée des petits.

Cette découverte simple mais non moins intéressante est proposée surtout pour les enfants de 4 à 12 ans, mais rassurez-vous, les parents aussi sont acceptés!

Chapelle Saint-Barthélemy 2 Chem. des Sillons, 05240 La Salle-les-Alpes, France La Salle-les-Alpes 05240 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.serre-chevalier.com/decouverte-familliale-des-peintures-murales-ot.html »}]

Petits et grands, venez en famille pour découvrir les peintures murales, des chefs d’œuvres du XVème siècle mis à la portée des petits.

©OTSCV/RP