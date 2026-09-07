Découverte sensorielle d’une église, Église paroissiale Saint-Marcellin, La Salle-les-Alpes

Informations pratiques

Découverte sensorielle d’une église Dimanche 20 septembre, 14h00 Église paroissiale Saint-Marcellin Hautes-Alpes

Visite uniquement sur inscription limitée à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découverte pour le moins originale du patrimoine, pour cette visite, laissez-vous guider !

Faites confiance, laisser-vous aller à une expérience différente pour apprécier le patrimoine, en se privant parfois de certains sens pour apprécier encore plus avec les autres.

Visite uniquement sur inscription limitée à 10 personnes.

Église paroissiale Saint-Marcellin 2 Chem. des Sillons, 05240 La Salle-les-Alpes, France La Salle-les-Alpes 05240 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.serre-chevalier.com/decouverte-sensorielle-du-patrimoine-religieux-de-la-salle-ot.html »}]

Découverte pour le moins originale du patrimoine, pour cette visite, laissez-vous guider !

©OTSCV/RP