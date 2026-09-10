Découverte guidée des ruines du couvent de Schoenensteinbach, Ruines du couvent de Schoenensteinbach, Wittenheim

Informations pratiques

Découverte guidée des ruines du couvent de Schoenensteinbach 19 et 20 septembre Ruines du couvent de Schoenensteinbach Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Découverte guidée.

Ruines du couvent de Schoenensteinbach 260 rue de Soultz 68270 Wittenheim 68270 Haut-Rhin Grand Est 03 89 52 85 10 http://wittenheim.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-52 »}] Le couvent cistercien de Schoenensteinbach est un monument historique situé à Wittenheim, dans le département français du Haut-Rhin. Fondé selon la légende, en 1138, dans une grange au milieu d’une forêt marécageuse, qui sera rebaptisée Nonnenbruchwald, il fut définitivement fermé au moment de la Révolution française et ses biens saisis par l’État. Sur l’ancien domaine du couvent, on retrouve un des plus anciens calvaires de la région datant du 29 avril 1688. Se présenter sur place 15 min. avant.

Découverte guidée.

© Mathieu Nico