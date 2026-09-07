Découverte guidée d’une basilique au style néogothique, Basilique Saint-Pierre-Fourier, Mattaincourt
samedi 19 septembre 2026 · Basilique Saint-Pierre-Fourier · Mattaincourt
Informations pratiques
Découverte guidée d’une basilique au style néogothique Samedi 19 septembre, 14h00 Basilique Saint-Pierre-Fourier Vosges
Durée de la visite : 1h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Partez à la découverte de la basilique lors d’une visite commentée par des bénévoles de la paroisse, puis ouvrez la porte du musée Pierre- Fourier.
Basilique Saint-Pierre-Fourier 7 Rue de Vandemoise, 88500 Mattaincourt, France Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est
Partez à la découverte de la basilique lors d’une visite commentée par des bénévoles de la paroisse, puis ouvrez la porte du musée Pierre- Fourier.
© Office de Tourisme de Mirecourt et ses Environs
À voir aussi à Mattaincourt (Vosges)
- Découverte libre de l’une des premières basiliques édifiées dans le style néogothique, Basilique Saint-Pierre-Fourier, Mattaincourt 19 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de la basilique Saint-Pierre Fourier Basilique Saint Pierre Fourier Mattaincourt 19 septembre 2026