Découverte guidée d’une basilique au style néogothique, Basilique Saint-Pierre-Fourier, Mattaincourt

Informations pratiques

Découverte guidée d’une basilique au style néogothique Samedi 19 septembre, 14h00 Basilique Saint-Pierre-Fourier Vosges

Durée de la visite : 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Partez à la découverte de la basilique lors d’une visite commentée par des bénévoles de la paroisse, puis ouvrez la porte du musée Pierre- Fourier.

Basilique Saint-Pierre-Fourier 7 Rue de Vandemoise, 88500 Mattaincourt, France Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est

Partez à la découverte de la basilique lors d’une visite commentée par des bénévoles de la paroisse, puis ouvrez la porte du musée Pierre- Fourier.

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