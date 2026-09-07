Découverte libre de l’une des premières basiliques édifiées dans le style néogothique, Basilique Saint-Pierre-Fourier, Mattaincourt
samedi 19 septembre 2026 · Basilique Saint-Pierre-Fourier · Mattaincourt
Informations pratiques
Découverte libre de l’une des premières basiliques édifiées dans le style néogothique 19 et 20 septembre Basilique Saint-Pierre-Fourier Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Explorez librement la basilique Saint-Pierre Fourier, admirez ses vitraux et plongez dans son histoire.
Basilique Saint-Pierre-Fourier 7 Rue de Vandemoise, 88500 Mattaincourt, France Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est
Explorez librement la basilique Saint-Pierre Fourier, admirez ses vitraux et plongez dans son histoire.
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