Découverte libre de l’une des premières basiliques édifiées dans le style néogothique, Basilique Saint-Pierre-Fourier, Mattaincourt

Informations pratiques

Découverte libre de l’une des premières basiliques édifiées dans le style néogothique 19 et 20 septembre Basilique Saint-Pierre-Fourier Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Explorez librement la basilique Saint-Pierre Fourier, admirez ses vitraux et plongez dans son histoire.

Basilique Saint-Pierre-Fourier 7 Rue de Vandemoise, 88500 Mattaincourt, France Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est

Explorez librement la basilique Saint-Pierre Fourier, admirez ses vitraux et plongez dans son histoire.

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