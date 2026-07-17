Découverte immersive d’une oeuvre artistique Lac de Génos (42.805575, 0.404979) Génos

Informations pratiques

Génos

Découverte immersive d’une oeuvre artistique

Lac de Génos (42.805575, 0.404979) GENOS Génos Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

En présence de l’artiste Laurent Valera !

Figures de Passages , est conçue comme un sanctuaire-source une structure circulaire et organique en feutre de laine abritant douze têtes d’êtres vivants. Ces figures silencieuses incarnent la multiplicité des règnes et la nature transitoire de toute forme.

À travers la laine, matière issue du vivant, le projet rejoue les cycles fondamentaux qui traversent le monde celui de l’eau, qui circule entre ciel, terre et corps, et celui des roches, qui se transforment en particules et nutriments, à l’origine de la construction de l’intégralité des vivants.

Activé par des performances avec des masques d’animaux, le sanctuaire devient un espace de passage où les identités se déplacent et se transforment. L’œuvre invite à se reconnaître comme forme en devenir, entre l’infiniment petit et le cosmos.

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Lac de Génos (42.805575, 0.404979) GENOS Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

With artist Laurent Valera in attendance!

Figures de Passages is conceived as a sanctuary-spring: a circular, organic structure made of wool felt that houses twelve living theater heads. These silent figures embody the multiplicity of realms and the transitory nature of all forms.

Through wool—a material derived from living things—the project reenacts the fundamental cycles that permeate the world: that of water, which circulates between sky, earth, and body, and that of rocks, which transform into particles and nutrients, %E0 which form the basis of all living beings.

Brought to life by performances featuring animal masks, the sanctuary becomes a space of transition where identities shift and transform. The work invites us to recognize ourselves as forms in the making, between the infinitely small and the cosmos.

L’événement Découverte immersive d’une oeuvre artistique Génos a été mis à jour le 2026-07-17 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65