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Découverte libre des Bibliothèques- Médiathèques de Metz Verlaine, Médiathèque Verlaine, Metz

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Verlaine · Metz

Découverte libre des Bibliothèques- Médiathèques de Metz Verlaine, Médiathèque Verlaine, Metz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Verlaine
Adresse
1 place de la Bibliothèque, 57000 Metz
Ville
57014 Metz
Département
Moselle

Découverte libre des Bibliothèques- Médiathèques de Metz Verlaine 19 et 20 septembre Médiathèque Verlaine Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre.

Médiathèque Verlaine 1 place de la Bibliothèque, 57000 Metz Metz 57014 Bellecroix Moselle Grand Est La médiathèque a été construite dans les années 1970, à l’occasion de la rénovation du quartier du Pontiffroy à Metz. Elle a ouvert ses portes en 1977 et rassemble les manuscrits médiévaux, les incunables, ainsi que les nouveaux supports proposés par les technologies les plus récentes.
Visite libre.

©BMM

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