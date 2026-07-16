Découverte libre du château de La Brède, domaine de Montesquieu, Château de La Brède, La Brède

Informations pratiques

Découverte libre du château de La Brède, domaine de Montesquieu 19 et 20 septembre Château de La Brède Gironde

Tarif préférentiel. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Les Journées européennes du patrimoine au château de La Brède

Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le château de La Brède, son parc et son ancienne ferme. Visites, expositions, film consacré à l’histoire du domaine, maquette du site et jeu de piste vous invitent à un véritable voyage dans le temps.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 18h30.

Découvrir le château

Marchez dans les pas de Montesquieu et parcourez les pièces de vie de l’écrivain. Dans l’ancienne bibliothèque, découvrez l’exposition temporaire « Montesquieu et son fils, une curiosité pour les sciences », ainsi qu’une salle d’exposition consacrée à Jacqueline de Chabannes, dernière propriétaire des lieux.

Des visites guidées sont proposées le matin à 10h30, 11h, 11h30 et 12h.Réservation fortement conseillée.

L’après-midi, des visites libres sont accessibles à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h et 17h30. Profitez-en pour découvrir en avant-première la nouvelle application de visite.

Tarif réduit : 9€ par adulte. Gratuit pour les moins de 15 ans.

Réservation en ligne jusqu’à minuit la veille ou achat de billets sur place, dans la limite des places disponibles.

Découvrir le parc et l’ancienne ferme

La visite du parc est gratuite.

Dans l’ancienne ferme, une exposition présente l’histoire du site et l’œuvre de Montesquieu à travers un film, une maquette et différents panneaux.

Découvrez également six planches de bande dessinée extraites de « L’Incroyable Histoire de la littérature française », de Catherine Mory et Philippe Bercovici, consacrées à Montesquieu.

Une visite guidée gratuite de l’ancienne ferme est proposée le samedi et le dimanche à 16h30, sans réservation et dans la limite des places disponibles.

Des livrets comprenant un jeu de piste à réaliser en famille, à l’intérieur et à l’extérieur du château, seront également proposés.

Château de La Brède 65 avenue du Château, 33650 La Brède La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 95 96 25. http://www.chateaulabrede.com Le château a été construit aux XIVe et XVe siècles sur les fondations d’une bâtisse du XIe siècle. Remanié à la Renaissance, il conserve son caractère de forteresse atypique par sa forme polygonale qui se reflète dans l’eau des larges douves qui l’entourent. Le domaine est resté la propriété de la famille de Montesquieu pendant près de 900 ans jusqu’au décès de la comtesse de Chabannes en 2004. La visite permet de découvrir la demeure du philosophe Montesquieu, dont certaines pièces sont restées meublées et décorées.

Les Journées Européennes du Patrimoine au château

© Anaka