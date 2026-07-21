Visites nocturnes Château de La Brède Château de La Brède La Brède
jeudi 20 août 2026 · Château de La Brède · La Brède
Informations pratiques
La Brède
Visites nocturnes Château de La Brède
Château de La Brède 65 Avenue du Château La Brède Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Quand la nuit tombe le château s’éveille…embarquez pour un voyage hors du temps et profitez d’une atmosphère magique grâce aux 500 bougies qui éclairent le domaine. À la tombée de la nuit, les portes s’ouvriront pour vous faire découvrir la demeure de Montesquieu et de sa famille. .
Château de La Brède 65 Avenue du Château La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 95 96 25 accueil@chateaulabrede.com
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English : Visites nocturnes Château de La Brède
L’événement Visites nocturnes Château de La Brède La Brède a été mis à jour le 2026-07-21 par Sud Bordeaux Tourisme
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