Visites nocturnes Château de La Brède Château de La Brède La Brède

jeudi 20 août 2026 · Château de La Brède · La Brède

Informations pratiques

La Brède

Visites nocturnes Château de La Brède

Château de La Brède 65 Avenue du Château La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Quand la nuit tombe le château s’éveille…embarquez pour un voyage hors du temps et profitez d’une atmosphère magique grâce aux 500 bougies qui éclairent le domaine. À la tombée de la nuit, les portes s’ouvriront pour vous faire découvrir la demeure de Montesquieu et de sa famille. .

Château de La Brède 65 Avenue du Château La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 95 96 25 accueil@chateaulabrede.com

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English : Visites nocturnes Château de La Brède

L’événement Visites nocturnes Château de La Brède La Brède a été mis à jour le 2026-07-21 par Sud Bordeaux Tourisme