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Visites nocturnes Château de La Brède Château de La Brède La Brède

jeudi 20 août 2026 · Château de La Brède · La Brède

Visites nocturnes Château de La Brède Château de La Brède La Brède

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Château de La Brède
Adresse
65 Avenue du Château
Ville
33650 La Brède
Département
Gironde
Tarif

La Brède

Visites nocturnes Château de La Brède

Château de La Brède 65 Avenue du Château La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Quand la nuit tombe le château s’éveille…embarquez pour un voyage hors du temps et profitez d’une atmosphère magique grâce aux 500 bougies qui éclairent le domaine. À la tombée de la nuit, les portes s’ouvriront pour vous faire découvrir la demeure de Montesquieu et de sa famille.   .

Château de La Brède 65 Avenue du Château La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 95 96 25  accueil@chateaulabrede.com

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English : Visites nocturnes Château de La Brède

L’événement Visites nocturnes Château de La Brède La Brède a été mis à jour le 2026-07-21 par Sud Bordeaux Tourisme

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