La Croisière des Bons Vins de La Brède LA BREDE La Brède

Informations pratiques

La Brède

La Croisière des Bons Vins de La Brède

LA BREDE Avenue de la Sauque La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 09:30:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Le dimanche 25 octobre 2026, les Galopins Brédois organisent la 23ème édition de la course pédestre dénommée La Croisière des Bons Vins de La Brède.

Deux courses d’une distance respective de 7 km et 18 km se déroulent sur un circuit aménagé sur les routes et chemins de la commune de La Brède.

Ce circuit est composé d’une seule boucle avec des passages dans les vignes et propriétés viticoles.

Le départ, groupé pour les deux distances, sera donné à 10h précises au stade André Mabille (anciennement Stade de La Sauque).

Une marche de 10km, départ 9h30 (inscriptions sur place).

L’arrivée des 2 épreuves sera jugée dans l’enceinte du même stade.

Les inscriptions peuvent être enregistrées à l’avance en ligne sur le site internet www.protiming.fr .

LA BREDE Avenue de la Sauque La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 11 53 25

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English : La Croisière des Bons Vins de La Brède

L’événement La Croisière des Bons Vins de La Brède La Brède a été mis à jour le 2026-07-08 par Sud Bordeaux Tourisme