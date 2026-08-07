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AGENDA · La Brède

Forum des associations Parc de l’Espérance La Brède

samedi 5 septembre 2026 · Parc de l'Espérance · La Brède

Forum des associations Parc de l’Espérance La Brède

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Parc de l'Espérance
Adresse
Avenue Charles de Gaulle
Ville
33650 La Brède
Département
Gironde
Tarif

La Brède

Forum des associations

Parc de l’Espérance Avenue Charles de Gaulle La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 12:30:00

Date(s) :
2026-09-05

À vos agendas !
Le Forum des Associations de La Brède aura lieu samedi 5 septembre, de 9h à 12h30, au Parc de l’Espérance.
Les bénévoles vous accueilleront pour vous présenter leurs activités, répondre à vos questions et enregistrer les inscriptions pour la saison à venir.
Démonstrations et animations tout au long de la matinée.
La Brède compte plus de 50 associations, et nombreuses d’entre e
Incontournable rendez-vous de la rentrée, cet événement permet de découvrir la richesse et la diversité du tissu associatif local sport, culture, solidarité, loisirs, environnement,… chacun pourra y trouver son bonheur.
Sport • Culture • Environnement • Solidarité • Loisirs… il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !   .

Parc de l’Espérance Avenue Charles de Gaulle La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 18 58  contact@labrede-montesquieu.com

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations La Brède a été mis à jour le 2026-08-07 par Sud Bordeaux Tourisme

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