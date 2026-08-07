Forum des associations Parc de l’Espérance La Brède
samedi 5 septembre 2026 · Parc de l'Espérance · La Brède
Informations pratiques
La Brède
Forum des associations
Parc de l’Espérance Avenue Charles de Gaulle La Brède Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 12:30:00
Date(s) :
2026-09-05
À vos agendas !
Le Forum des Associations de La Brède aura lieu samedi 5 septembre, de 9h à 12h30, au Parc de l’Espérance.
Les bénévoles vous accueilleront pour vous présenter leurs activités, répondre à vos questions et enregistrer les inscriptions pour la saison à venir.
Démonstrations et animations tout au long de la matinée.
La Brède compte plus de 50 associations, et nombreuses d’entre e
Incontournable rendez-vous de la rentrée, cet événement permet de découvrir la richesse et la diversité du tissu associatif local sport, culture, solidarité, loisirs, environnement,… chacun pourra y trouver son bonheur.
Sport • Culture • Environnement • Solidarité • Loisirs… il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! .
Parc de l’Espérance Avenue Charles de Gaulle La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 18 58 contact@labrede-montesquieu.com
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English : Forum des associations
L’événement Forum des associations La Brède a été mis à jour le 2026-08-07 par Sud Bordeaux Tourisme
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