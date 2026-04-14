Découverte libre du Parc et du Château, Parc du Château Lyautey, Thorey-Lyautey

Découverte libre du Parc et du Château 5 – 7 juin Parc du Château Lyautey Meurthe-et-Moselle

Tarifs : 5€ pour l’entrée du Parc et 10€ pour l’ensemble Parc et Château. Gratuit pour les enfants et les moins de 16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découverte des Parc et Château, dernière demeure du Maréchal Lyautey.

Entouré par un parc de 4 hectares, le château du Maréchal Hubert Lyautey est situé dans un petit village lorrain au pied de la colline de Sion. Le Maréchal avait aménagé au fond du Parc sur une petite colline, un banc où il pouvait découvrir le Parc et le Château, ainsi que le paysage des mirabelliers de la colline de Sion.

Parc du Château Lyautey 54115 Thorey-Lyautey Thorey-Lyautey 54115 Meurthe-et-Moselle Grand Est Sur le territoire du Saintois, au pied de la colline de Sion, se trouve la demeure du Maréchal Lyautey, inscrite au titre des monuments historiques, labellisée maison des illustres, construite entre 1920 et 1924 à la demande de Hubert Lyautey, (nommé Maréchal de France en 1921) sur une propriété héritée de sa tante Berthe de Saulnier de Fabert. L’architecte Joachim Richard en charge des travaux, accole la nouvelle construction à l’ancienne maison du XVIIIe siècle pour ne plus faire qu’un et finalise avec l’aménagement d’un parc de 4 ha et d’une pièce d’eau. Le but de cette grande maison pour le Maréchal Lyautey est de regrouper tous ses souvenirs qui rappellent sa carrière au Madagascar, Tonkin, Algérie et Maroc. Après 13 ans au Maroc, comme Résident Général, entre 1912 et 1925, il reste très attaché à ce pays et reçoit chaque année à Thorey-Lyautey, le sultan Moulay Youssef et ses descendants avec qui il entretient des liens forts.

Le Château et le Parc sont inscrits au titre des monuments historiques depuis 1980, le Château est labellisé Maison des Illustres.

Découverte des Parc et Château, dernière demeure du Maréchal Lyautey.

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