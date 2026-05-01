Vide greniers Thorey-Lyautey
Vide greniers Thorey-Lyautey dimanche 31 mai 2026.
Thorey-Lyautey
Vide greniers
Thorey-Lyautey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Vide greniers organisé par la MJC Lyautey.
Buvette et restauration sur place.
Le château de Thorey-Lyautey sera ouvert à la visite.Tout public
0 .
Thorey-Lyautey 54115 Meurthe-et-Moselle Grand Est mjc.lyautey@gmail.com
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English :
Garage sale organized by MJC Lyautey.
Refreshments and catering on site.
The château de Thorey-Lyautey will be open to visitors.
L’événement Vide greniers Thorey-Lyautey a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DU PAYS DU SAINTOIS