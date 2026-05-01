Thorey-Lyautey

Vide greniers

Thorey-Lyautey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Vide greniers organisé par la MJC Lyautey.

Buvette et restauration sur place.

Le château de Thorey-Lyautey sera ouvert à la visite.Tout public

0 .

Thorey-Lyautey 54115 Meurthe-et-Moselle Grand Est mjc.lyautey@gmail.com

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English :

Garage sale organized by MJC Lyautey.

Refreshments and catering on site.

The château de Thorey-Lyautey will be open to visitors.

L’événement Vide greniers Thorey-Lyautey a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DU PAYS DU SAINTOIS