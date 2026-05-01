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Vide greniers Thorey-Lyautey

Vide greniers Thorey-Lyautey

Vide greniers Thorey-Lyautey dimanche 31 mai 2026.

Ville : 54115 Thorey-Lyautey

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 0 Gratuit

Thorey-Lyautey

Vide greniers

Thorey-Lyautey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Vide greniers organisé par la MJC Lyautey.
Buvette et restauration sur place.
Le château de Thorey-Lyautey sera ouvert à la visite.Tout public
0  .

Thorey-Lyautey 54115 Meurthe-et-Moselle Grand Est   mjc.lyautey@gmail.com

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English :

Garage sale organized by MJC Lyautey.
Refreshments and catering on site.
The château de Thorey-Lyautey will be open to visitors.

L’événement Vide greniers Thorey-Lyautey a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DU PAYS DU SAINTOIS

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