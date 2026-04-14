Découverte libre du parc et du jardin d’un Château, Parc du château, Clavy-Warby

Découverte libre du parc et du jardin d’un Château 5 – 7 juin Parc du château Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre ou accompagnée par la propriétaire (et jardinière) des différents espaces autour du château : parc, jardin d’agrément, petit potager…

Parc du château 16 avenue du château 08460 Clavy-Warby Clavy-Warby 08460 Ardennes Grand Est 0671130248 Le petit parc, d’un peu moins de 1000 m2, est planté de diverses essences (Tulipier, arbre aux mouchoirs, viorne…).

Le jardin de 1 700 m2 comprend une partie agrément et une partie potager. Le jardin d’agrément abrite de nombreuses vivaces (une trentaine de rosiers, pivoines), des arbustes, des arbres… Le petit potager est organisé en carrés.

Pour tous les espaces, aucune utilisation de pesticides, engrais ou autres.

Les herbes folles ne sont pas systématiquement traquées….toutes sortes de paillis et des oyas sont utilisés pour lutter contre la sécheresse. Stationnement sur la place saint Mathieu, au pied de l’église, le château est à 50 mètres à pied.

Visite libre ou accompagnée par la propriétaire (et jardinière) des différents espaces autour du château : parc, jardin d’agrément, petit potager…

©Anne-Laure Delaporte