Visite du jardin de la Fontaine au Blé, Jardin de la Fontaine au Blé, Clavy-Warby

Visite du jardin de la Fontaine au Blé 5 – 7 juin Jardin de la Fontaine au Blé Ardennes

Il n’est pas possible de se garer dans la rue : le mieux est de se garer sur la place du village et de venir à pied.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Venez découvrir un parc de 3000 m2 agrémenté de diverses vivaces (hortensias, pivoines…) et de plusieurs arbres remarquables : tulipier, liquidambar, érables….

Jardin de la Fontaine au Blé 1 rue de la Fontaine au blé 08460 Clavy-Warby Clavy-Warby 08460 Ardennes Grand Est 0975490176 Venez découvrir un parc de 3000 m2, agrémenté de diverses vivaces (hortensias, pivoines…) et de plusieurs arbres remarquables : tulipier, liquidambar, érables…. Il n’est pas possible de se garer dans la rue : le mieux est de se garer sur la place du village et de venir à pied.

Venez découvrir un parc de 3000 m2 agrémenté de diverses vivaces (hortensias, pivoines…) et de plusieurs arbres remarquables : tulipier, liquidambar, érables….

©Anne-Laure Delaporte