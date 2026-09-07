UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lapalud

Decouverte ludique des monuments lapalutiens avec Mylène guide conférencière, Lavoir communal, Lapalud

samedi 19 septembre 2026 · Lavoir communal · Lapalud

Decouverte ludique des monuments lapalutiens avec Mylène guide conférencière, Lavoir communal, Lapalud

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Lavoir communal
Adresse
84840 Lapalud
Ville
84840 Lapalud
Département
Vaucluse
Tarif
nombre de places limité

Decouverte ludique des monuments lapalutiens avec Mylène guide conférencière Samedi 19 septembre, 10h00 Lavoir communal Vaucluse

nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Partez à la découverte du patrimoine lapalutien avec Mylène : le lavoir, la mairie et l’église restaurée qui accueille une exposition photos retraçant les travaux de rénovation. Un livret jeu, spécialement conçu pour l’occasion, permettra aux enfants de suivre la visite tout en s’amusant. Une petite récompense attend les joueurs à la fin du parcours !

Lavoir communal 84840 Lapalud Lapalud 84840 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0490303683 »}]
Partez à la découverte du patrimoine lapalutien avec Mylène : **le lavoir, la mairie et l’église restaurée qui accueille une exposition photos retraçant les travaux de rénovation. Un livret jeu, pour…

©mairie de Lapalud

À voir aussi à Lapalud (Vaucluse)