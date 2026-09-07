Decouverte ludique des monuments lapalutiens avec Mylène guide conférencière, Lavoir communal, Lapalud

Informations pratiques

Decouverte ludique des monuments lapalutiens avec Mylène guide conférencière Samedi 19 septembre, 10h00 Lavoir communal Vaucluse

nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Partez à la découverte du patrimoine lapalutien avec Mylène : le lavoir, la mairie et l’église restaurée qui accueille une exposition photos retraçant les travaux de rénovation. Un livret jeu, spécialement conçu pour l’occasion, permettra aux enfants de suivre la visite tout en s’amusant. Une petite récompense attend les joueurs à la fin du parcours !

Lavoir communal 84840 Lapalud Lapalud 84840 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0490303683 »}]

Partez à la découverte du patrimoine lapalutien avec Mylène : **le lavoir, la mairie et l’église restaurée qui accueille une exposition photos retraçant les travaux de rénovation. Un livret jeu, pour…

©mairie de Lapalud