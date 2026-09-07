Decouverte ludique des monuments lapalutiens avec Mylène guide conférencière, Lavoir communal, Lapalud
samedi 19 septembre 2026 · Lavoir communal · Lapalud
Informations pratiques
Decouverte ludique des monuments lapalutiens avec Mylène guide conférencière Samedi 19 septembre, 10h00 Lavoir communal Vaucluse
nombre de places limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Partez à la découverte du patrimoine lapalutien avec Mylène : le lavoir, la mairie et l’église restaurée qui accueille une exposition photos retraçant les travaux de rénovation. Un livret jeu, spécialement conçu pour l’occasion, permettra aux enfants de suivre la visite tout en s’amusant. Une petite récompense attend les joueurs à la fin du parcours !
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Partez à la découverte du patrimoine lapalutien avec Mylène : **le lavoir, la mairie et l’église restaurée qui accueille une exposition photos retraçant les travaux de rénovation. Un livret jeu, pour…
©mairie de Lapalud
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