Découverte ludique en famille à l’Ecole d’autrefois Ecole d’autrefois Lagruère

Informations pratiques

Lagruère

Découverte ludique en famille à l’Ecole d’autrefois

Ecole d’autrefois 333 rue de Garonne Lagruère Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Découverte ludique en famille à l’Ecole d’autrefois, atelier ou visite libre.

Ardoises magiques fabrication de cartes à gratter .

Ecole d’autrefois 333 rue de Garonne Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 35 85 08

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English : Découverte ludique en famille à l’Ecole d’autrefois

L’événement Découverte ludique en famille à l’Ecole d’autrefois Lagruère a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Val de Garonne