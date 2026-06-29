Découverte pêche à pied Roscoff
Découverte pêche à pied Roscoff vendredi 17 juillet 2026.
Roscoff
Découverte pêche à pied
Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Venez découvrir la pêche à pied !
Prévoir bottes, seau, casquette, eau … Déplacement en transport individuel au point de RDV (donné par téléphone et fixé en fonction des réservations et du coefficient de marée).
Réservations et paiements la veille par téléphone. .
Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 84 85 26 05
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English :
L’événement Découverte pêche à pied Roscoff a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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