UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sermaises

DÉCOUVERTE SEMAINE DE LA FORME AVEC ASSOCIATION MAINTIEN EN FORME PITHIVERIEN, PITHIVIERS (45300), Sermaises

lundi 28 septembre 2026 · PITHIVIERS (45300) · Sermaises

DÉCOUVERTE SEMAINE DE LA FORME AVEC ASSOCIATION MAINTIEN EN FORME PITHIVERIEN, PITHIVIERS (45300), Sermaises

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Lieu
PITHIVIERS (45300)
Adresse
8 PLACE DU GENERAL DE GAULLE - PITHIVIERS (45300)
Ville
45300 Sermaises
Département
Loiret
Tarif
60 et plus

DÉCOUVERTE SEMAINE DE LA FORME AVEC ASSOCIATION MAINTIEN EN FORME PITHIVERIEN Lundi 28 septembre, 09h30 PITHIVIERS (45300) Loiret

60 et plus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-28T09:30:00+02:00 – 2026-09-28T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-28T09:30:00+02:00 – 2026-09-28T10:30:00+02:00

Gym

PITHIVIERS (45300) 8 PLACE DU GENERAL DE GAULLE – PITHIVIERS (45300) Sermaises 45300 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « marieadpays@gmail.com »}]
Gym

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