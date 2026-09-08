DÉCOUVERTE SEMAINE DE LA FORME AVEC ASSOCIATION MAINTIEN EN FORME PITHIVERIEN, PITHIVIERS (45300), Sermaises

Informations pratiques

DÉCOUVERTE SEMAINE DE LA FORME AVEC ASSOCIATION MAINTIEN EN FORME PITHIVERIEN Lundi 28 septembre, 09h30 PITHIVIERS (45300) Loiret

60 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-28T09:30:00+02:00 – 2026-09-28T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-28T09:30:00+02:00 – 2026-09-28T10:30:00+02:00

Gym

PITHIVIERS (45300) 8 PLACE DU GENERAL DE GAULLE – PITHIVIERS (45300) Sermaises 45300 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « marieadpays@gmail.com »}]

Gym