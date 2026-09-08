AGENDA · Sermaises
DÉCOUVERTE SEMAINE DE LA FORME AVEC ASSOCIATION MAINTIEN EN FORME PITHIVERIEN, PITHIVIERS (45300), Sermaises
lundi 28 septembre 2026 · PITHIVIERS (45300) · Sermaises
Informations pratiques
DÉCOUVERTE SEMAINE DE LA FORME AVEC ASSOCIATION MAINTIEN EN FORME PITHIVERIEN Lundi 28 septembre, 09h30 PITHIVIERS (45300) Loiret
60 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-28T09:30:00+02:00 – 2026-09-28T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-28T09:30:00+02:00 – 2026-09-28T10:30:00+02:00
Gym
PITHIVIERS (45300) 8 PLACE DU GENERAL DE GAULLE – PITHIVIERS (45300) Sermaises 45300 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « marieadpays@gmail.com »}]
Gym