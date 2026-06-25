Bouxwiller

Découverte sensorielle pour les petits 1 3 ans

8 rue de Luppach Bouxwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 16:00:00

fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Atelier de nourrissage destiné aux enfants accompagnés de leurs parents. Tous les participants doivent posséder un billet. Inscription www.fermepeda.fr

Activité réservée au moins de 3 ans et de leurs parents Venez participer à la découverte et au nourrissage des animaux adaptés aux plus petits de nos visiteurs .

Attention chaque participant (adultes et enfant) doit posséder un billet

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8 rue de Luppach Bouxwiller 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 50 56 12 43 accueil@fermepeda.fr

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English :

Feeding workshop for children accompanied by their parents. All participants must have a ticket. Registrationwww.fermepeda.fr

L’événement Découverte sensorielle pour les petits 1 3 ans Bouxwiller a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau