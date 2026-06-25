Découverte sensorielle pour les petits 1 3 ans Bouxwiller
Découverte sensorielle pour les petits 1 3 ans Bouxwiller jeudi 9 juillet 2026.
Bouxwiller
Découverte sensorielle pour les petits 1 3 ans
8 rue de Luppach Bouxwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 16:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Atelier de nourrissage destiné aux enfants accompagnés de leurs parents. Tous les participants doivent posséder un billet. Inscription www.fermepeda.fr
Activité réservée au moins de 3 ans et de leurs parents Venez participer à la découverte et au nourrissage des animaux adaptés aux plus petits de nos visiteurs .
Attention chaque participant (adultes et enfant) doit posséder un billet
.
8 rue de Luppach Bouxwiller 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 50 56 12 43 accueil@fermepeda.fr
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English :
Feeding workshop for children accompanied by their parents. All participants must have a ticket. Registrationwww.fermepeda.fr
L’événement Découverte sensorielle pour les petits 1 3 ans Bouxwiller a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau
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