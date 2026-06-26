Découverte Sport Santé Rue Gascoin Orthez

Orthez

Découverte Sport Santé

Rue Gascoin Parc Gascoin Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04 13:00:00

Date(s) :

2026-07-04

9h30 à 10h30 Marche commentée

11h à 11h30 Initiation Aïkido

11h30 à 12h Initiation Pilate

12h à 12h30 Initiation Tennis

Repli à la salle Pierre Seillant en cas de mauvais temps. .

Rue Gascoin Parc Gascoin Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine asso.ozalee64@gmail.com

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English : Découverte Sport Santé

L’événement Découverte Sport Santé Orthez a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn