Découverte Sport Santé Rue Gascoin Orthez
Découverte Sport Santé Rue Gascoin Orthez samedi 4 juillet 2026.
Orthez
Découverte Sport Santé
Rue Gascoin Parc Gascoin Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-04 13:00:00
Date(s) :
2026-07-04
9h30 à 10h30 Marche commentée
11h à 11h30 Initiation Aïkido
11h30 à 12h Initiation Pilate
12h à 12h30 Initiation Tennis
Repli à la salle Pierre Seillant en cas de mauvais temps. .
Rue Gascoin Parc Gascoin Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine asso.ozalee64@gmail.com
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English : Découverte Sport Santé
L’événement Découverte Sport Santé Orthez a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn
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