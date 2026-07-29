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Découverte street fishing Ado 14-18 ans Moulin du Rousseau Périgueux

mercredi 29 juillet 2026 · Moulin du Rousseau · Périgueux

Découverte street fishing Ado 14-18 ans Moulin du Rousseau Périgueux

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Moulin du Rousseau
Adresse
7 Chemin du Rousseau
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Périgueux

Découverte street fishing Ado 14-18 ans

Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:00:00
fin : 2026-07-29 11:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Venez découvrir ou affiner la pêche des carnassiers aux leurres du bord encadrés par un moniteur guide de pêche stagiaire.
PRÊT DE MATÉRIEL POSSIBLE
CARTE DE PÊCHE OBLIGATOIRE
Venez découvrir ou affiner la pêche des carnassiers aux leurres du bord encadrés par un moniteur guide de pêche stagiaire.

24 juillet Adultes plus de 18 ans
29 juillet Ado 14-18 ans
31 juillet en famille
25 août séniors 60 ans et plus
26 août 100% féminin
27 août in english !

PRÊT DE MATÉRIEL POSSIBLE
CARTE DE PÊCHE OBLIGATOIRE   .

Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 61 01 15  natlamb04@gmail.com

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English : Découverte street fishing Ado 14-18 ans

Come discover or improve your skills in lure fishing for predatory fish from the shore, under the guidance of a trainee fishing instructor.
EQUIPMENT RENTAL AVAILABLE
FISHING LICENSE REQUIRED

L’événement Découverte street fishing Ado 14-18 ans Périgueux a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Communal de Périgueux

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