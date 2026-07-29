Découverte street fishing In english ! Moulin du Rousseau Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Découverte street fishing In english !

Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 09:00:00

fin : 2026-08-27 11:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Venez découvrir ou affiner la pêche des carnassiers aux leurres du bord encadrés par un moniteur guide de pêche stagiaire.

PRÊT DE MATÉRIEL POSSIBLE

CARTE DE PÊCHE OBLIGATOIRE

Venez découvrir ou affiner la pêche des carnassiers aux leurres du bord encadrés par un moniteur guide de pêche stagiaire.

24 juillet Adultes plus de 18 ans

29 juillet Ado 14-18 ans

31 juillet en famille

25 août séniors 60 ans et plus

26 août 100% féminin

27 août in english !

PRÊT DE MATÉRIEL POSSIBLE

CARTE DE PÊCHE OBLIGATOIRE .

Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 61 01 15 natlamb04@gmail.com

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English : Découverte street fishing In english !

Come discover or improve your skills in lure fishing for predatory fish from the shore, under the guidance of a trainee fishing instructor.

EQUIPMENT RENTAL AVAILABLE

FISHING LICENSE REQUIRED

L’événement Découverte street fishing In english ! Périgueux a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Communal de Périgueux