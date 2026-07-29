Découverte street fishing In english ! Moulin du Rousseau Périgueux
jeudi 27 août 2026 · Moulin du Rousseau · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Découverte street fishing In english !
Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 09:00:00
fin : 2026-08-27 11:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Venez découvrir ou affiner la pêche des carnassiers aux leurres du bord encadrés par un moniteur guide de pêche stagiaire.
PRÊT DE MATÉRIEL POSSIBLE
CARTE DE PÊCHE OBLIGATOIRE
Venez découvrir ou affiner la pêche des carnassiers aux leurres du bord encadrés par un moniteur guide de pêche stagiaire.
24 juillet Adultes plus de 18 ans
29 juillet Ado 14-18 ans
31 juillet en famille
25 août séniors 60 ans et plus
26 août 100% féminin
27 août in english !
PRÊT DE MATÉRIEL POSSIBLE
CARTE DE PÊCHE OBLIGATOIRE .
Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 61 01 15 natlamb04@gmail.com
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English : Découverte street fishing In english !
Come discover or improve your skills in lure fishing for predatory fish from the shore, under the guidance of a trainee fishing instructor.
EQUIPMENT RENTAL AVAILABLE
FISHING LICENSE REQUIRED
L’événement Découverte street fishing In english ! Périgueux a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Communal de Périgueux
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