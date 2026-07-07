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DECOUVERTE TENNIS/PICKLEBALL Mimizan

mardi 14 juillet 2026 · Mimizan

DECOUVERTE TENNIS/PICKLEBALL Mimizan

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Tennis Padel Mimizan
Ville
40200 Mimizan
Département
Landes
Tarif
7 7 Tarif de base plein tarif

Mimizan

DECOUVERTE TENNIS/PICKLEBALL

Tennis Padel Mimizan Mimizan Landes

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14 11:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Découverte du tennis et du pickleball
Enfants de 5 à 9 ans
maximum 8 enfants

Réservation obligatoire au 0745124043 ou à tennis.club.mimizan@orange.fr   .

Tennis Padel Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 12 40 43  tennis.club.mimizan@orange.fr

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English :

L’événement DECOUVERTE TENNIS/PICKLEBALL Mimizan a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mimizan

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