Découverte très matinale des oiseaux Wolschwiller
Découverte très matinale des oiseaux Wolschwiller dimanche 14 juin 2026.
Wolschwiller
Découverte très matinale des oiseaux
2 rue de l’église Wolschwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14 13:30:00
fin : 2026-06-14 14:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Découverte très matinale des oiseaux. Réservation obligatoire
A l’écoute très matinale des oiseaux, la réserve va vous dévoiler sa richesse ornithologique. Apportez vos jumelles et restez silencieux, vous pourrez ainsi
déterminer les espèces locales et repartir avec des souvenirs »plein les yeux et les oreilles ! ».
10h00: De la Marche Venez marcher dans la réserve de Wolschwiller et
vous laissez guider par la musique de la Nature…
13h30 Le bœuf sur le toit en lisière A la lisère forestière, écoutez les artistes en herbe ! Ils vont vous enchanter avec leurs instruments et faire vibrer la forêt.
15h00 La balade du lynx Approchez vous du lynx par la poésie, la musique et le land-art. .
2 rue de l’église Wolschwiller 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20
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English :
Early morning birdwatching. Reservation required
L’événement Découverte très matinale des oiseaux Wolschwiller a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Sundgau
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